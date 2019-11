Jelena Rozga odabrala odijelo hrvatskih dizajnera i u prvi plan stavila - dekolte

Na sinoćnjoj večeri hrvatskog vaterpola, održanoj u hotelu Le Meridien Lav, brojne sportaše i ostale uglednike zabavljala je i splitska pjevačica Jelena Rozga, koja je za ovu prigodu posegnula za dobitnom kombinacijom - neobičnim crnim odijelom s potpisom eNVy rooma

Riječ je o odijelu čiji su rukavi na sakou izrađeni od prozirnog crnoj materijala s uzorkom i koje je dužine do bokova, a na to se savršeno nastavljaju crne hlače koje prate liniju tijela i dužine su do gležnjeva. Uz to je splitska pjevačica odjenula crne cipele s visokim potpeticama koje oko zgloba imaju dva remenčića, dok je svoju kosu raspustila u lagane valove.