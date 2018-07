Je li ovo najluđi ulični stajling Pariškog tjedna mode?

1/7

Da se kojim slučajem iskrcao u azijskim džunglama, a ne u Parizu, japanski modni bloger s londonskom adresom Yu Masui ostao bi potpuno nezamijećen. U francuskoj prijestolnici teško da ga netko nije primjetio, osim eventualnih promatrača s dna Sene. Životinjski klasik, print s uzorkom leopardovog krzna, na Masuijevom kompletiću hlače-košulja-šešir zamijenio je uzorak tigrovog krzna u njegovom prirodnom okruženju. Da je svjetski putnik, spreman uklopiti se u svaki njegov kutak, Masui je pokazao odabirom plave torbice s umanjenim primjerkom plamenca, koja se savršeno uklapa u plaže našeg Jadrana. No hit i apsolutni must have Masuijevog stajlinga su natikače u kojima osim po užarenom pijesku može kročiti i plićakom, a kako sugeriraju na Amazonu, gdje ih možete nabaviti za manje od 20 dolara, i po šoping centrima, na partijima pa čak i u njima i zaplivati. Jedino što bode oči u ovom gotovo besprijekornom stajlingu su bijele čarape, a kao alternativu nudimo pero fazana ili pauna zataknuto u Masuijev šešir.