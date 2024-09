Igrala na sigurno: Ni Bezosova zaručnica nije odoljela trendu 'golih' haljina

N. Samaržija 10.09.2024 u 23:04

Pozivnice za Keringovu gala večeru dobila su najpoznatija imena današnjice, a jedna od njih stigla je i na adresu milijardera Jeffa Bezosa i njegove zaručnice Lauren Sanchez. Njezin dolazak izazvao je puno pažnje i to zbog, kao i svaki puta do sada, njezinog modnog odabira. Očito ponukana time da joj je Anna Wintour za prvu Met Galu odabrala haljinu s potpisom Oscara de la Rente, Lauren je i ovoga puta odabrala haljinu istog dizajnera, priklonivši se mega popularnom trendu 'golih' haljina. Riječ je o crnoj dugoj haljini koja prati liniju tijela i ne trpi nesavršenosti, a čija se cijena penje do vrtoglavih 8 tisuća eura. Ako netko nije ostao imun na njezino izdanje onda je to Bezos, koji je svojom zaručnicom očaran.