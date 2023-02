Hormoni i seks: Zašto je najvažniji spolni organ – mozak

Hormoni su važni i na brojne načine utječu i usmjeravaju naše osjećaje, ponašanja i razmišljanja, pa tako i ona seksualna. Visoke razine estrogena u tijelu pospješuju vaginalno vlaženje i povećavaju seksualnu želju. Povećanje progesterona s druge strane može je smanjiti. Testosteron, ako je snižen, kod muškaraca može dovesti do manjka interesa za seks, ali i problema s erekcijom. Najviše razine estrogena, koji pospješuje želju i uzbuđenje kod žena, nalazimo upravo kada ovuliraju, tj. kada je najveća šansa za začeće

Hormoni pripremaju tijelo žena na začeće pa je logično pretpostaviti da usmjeravaju i motivaciju za seksom. Ne samo da neke osjećaju veću seksualnu želju prije i za vrijeme ovulacije, već su evolucijski psiholozi ustanovili da se mijenja i njihovo ponašanje za vrijeme ovulacije. Žene se nešto više dotjeruju, izazovnije odijevaju, pa čak im se i hod i glas mijenjaju. Interpretacija je da šalju signale ne bi li potencijalno privukle što bolje gene. No ovulacija je skrivena, tj. nema vanjskih vidljivih znakova da žena ovulira (kao što je to u većini životinjskog svijeta), pa samim time brojne od njih nemaju točnu svijest o tome kad ovuliraju, niti ideju da upravo zbog toga iz ormara izvlače malu crnu haljinu i stavljaju ruž nijanse kardinal. Drugim riječima, čini se priroda radi svoje, nagon dolazi spontano i ovisi o fazi ciklusa. To je neosporno, no malo se previše oslanjamo na tu prirodu kada je seks u pitanju.