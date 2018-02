Heidi Klum na meti kritičara: 'Zar ja ne mogu biti seksi?'

Slavna njemačka manekenka Heidi Klum suočila se s popularnim ageizmom. Mnogi joj zamjeraju činjenicu da s 44. godine i dalje reklamira donje rublje i kupaće kostime

'Zar ja ne mogu biti seksi? Zar to mogu samo žene sa 30 godina? I druge moje vršnjakinje, pa i starije žene mogu i trebale bi se osjećati seksi, Ne razumijem tko nam je zadao rok trajanja i tko je osoba koja će reći da nam je došao kraj?', zapitala se Heidi.

'Imam 44 godine, uskoro ću napuniti 45 i ljudi me već pitaju imam li neke nove poslovne planove. Nemam. I dalje ću se baviti poslom na način koji sam to i do sada radila', zaključuje slavna manekenka.