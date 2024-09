Gradske ulice kao modna pista: Halle Berry izgleda senzacionalno u chic haljini

I. B. 21.09.2024 u 15:21

Oskarom nagrađena Halle Berry ovih dana boravi u New Yorku gdje marljivo promovira svoj novi film, horor 'Never Let Go'. Uoči hoda crvenim tepihom u svjetlucavoj haljini s potpisom australske dizajnerice Tamare Ralph, na gradskim ulicama zadivila je pojavom u maloj bijeloj haljini. S detaljem padajuće naramenice, ovaj model haljine posebno je laskao njezinoj figuri, stavljajući poseban naglasak na noge. Uz sunčane naočale avijatorice, 58- godišnja zvijezda ovaj look zaokružila je Mary Jane cipelama u špic - u hit nijansi crvene.