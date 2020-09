Good Food, omiljeno ime zagrebačke street food scene, u jesen ulazi s novim menijem i interijerom

Kreatori dobre hrane svoju strast i ljubav više od 10 godina dijele s brojnim gastro entuzijastima

Dolaskom nove sezone i hladnijih dana osvježen je i Good Food meni, koji dolazi s nekoliko sjajnih noviteta, poput Good Bowls, zdravih zdjela čija je osnova riža ili kvinoja, s dodatkom piletine, ramsteka ili vege verzije s avokadom, uz mnogo svježeg povrća i orašastih plodova. Svaka Good Bowl dobila je ime po kultnim filmovima, pa tako možete naručiti Memoirs of a Geisha, La Dolca Vita, American Beauty ili Green Mile. Ljubitelje burgera oduševit će dva nova okusa: mEGGa (burger s domaćom junetinom, jajetom i cheddar sirom – prava proteinska bomba) i Avocado chic(k) (lagani burger s hrskavom piletinom, avokadom i slasnim curry mango umakom). Za one najgladnije, tu je Good Big burger, s duplim mesom od 240 grama, a vegani imaju svoj V is for Veggies burger, dobitnik nagrade najboljeg veganskog burgera u Hrvatskoj 2019. godine. Također, ukoliko je netko intolerantan na gluten, može naručiti burger po želji u gluten-free verziji.