Gisele Bundchen otkriva tajnu svoje njegovane kože

Food is one of the most powerful tools we have to help boost our immune system. I truly believe in the ancient saying, “Let food be thy medicine,” as I felt a big difference in my life when I started making better food choices. When we eat foods that are alive (and not processed), their nutrients and vitamins keep us healthier, and also help our bodies function better. One of my favorite things is bringing home fresh food and herbs from our community garden. I wanted to share some of the benefits of our favorite herbs and spices (swipe left to see). What are some of your favorites? #worldfoodday #nature #blessings #gratitude 🌱🙏💚 A comida é uma das ferramentas mais poderosas de que dispomos para ajudar dar um “up” no nosso sistema imunológico. Eu realmente acredito no antigo ditado: “Deixe o alimento ser o seu remédio”, pois senti uma grande diferença em minha vida quando comecei a fazer melhores escolhas alimentares. Quando comemos alimentos vivos (e não processados), seus nutrientes e vitaminas nos mantêm mais saudáveis e também ajudam nosso corpo a funcionar melhor. Uma das minhas coisas favoritas é colher alimentos frescos e ervas da nossa horta comunitária. Queria compartilhar com vocês alguns dos benefícios de nossas ervas e especiarias favoritas (deslize para o lado). Quais são os favoritos de vocês? #diamundialdaaimentação #natureza #gratidão