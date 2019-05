Evo koji su modni komadi dobili epitet najpoželjnijih u aktualnoj sezoni

Modni trendovi za aktualnu sezonu vrlo su mješoviti. S jedne strane svjedočimo velikom povratku elegantnih odjevnih komada, dok se na drugom kraju trendovskog spektra nalaze upečatljivi komadi koje smo posljednji put nosili u ranoj mladosti

'Češke' sandale

Možda vas je iznenadio trend neuglednih 'čeških' sandala koji je pokorio svijet, ali ako ste mislili da je to tek prolazni mini trend koji će nestati jednako brzo kao što je došao na modnu scenu, prevarili ste se. Zahvaljujući modnoj kući Prada ove praktične sandale postale su must have u svijetu obuće, a opće pravilo u aktualnoj sezoni glasi 'što ružnije sandale, to bolje'.