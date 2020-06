Elle Boutique stiže u Zagreb 27. lipnja - zajedno za domaću modu

Pod sloganom #stopostohrvatskidizajn i #zajednozamodu Elle Boutique stiže u Zagreb u subotu, 27. lipnja, u Dežmanovu ulicu!

Jedinstveno modno događanje pod okriljem časopisa Elle otvara svoja vrata treću godinu za redom, i to u subotu, 27. lipnja, od 10 do 21 sat u Dežmanovoj ulici. Potpuno drugačije šoping iskustvo s predznakom 100% hrvatski dizajn i promotivnim cijenama očekuje sve ljubitelje mode. Najpopularniji domaći dizajneri odjeće i acesoiressa - donassy, A’Marie, Boudoir, Sopar, Lei Lou by Aleksandra Dojčinović, My Mon Mon, Link by Ogi Antunac, Hippy Garden, BiteMyStyle, Little Wonder, Nika Tom, Marija Kulušić, Price On Request, Seadro, The All, XD Xenia Design, Lokomotiva by Lana Puljić, Mammii Jewellery, Cherry Dear, Culture, Etna Maaar i Lykke - prezentirat će svoje komade svim zainteresiranima, te na jedan dan najbolje od hrvatske mode dovesti u centar Zagreba.