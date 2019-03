Elegantno izdanje: Nekadašnja slatkica iz omiljene teen serije i danas plijeni ljepotom

1/190

Lijepa glumica Keri Russell našim je gledateljima najpoznatija po ulozi simpatične kovrčavice Felicity Porter u hit seriji 'Felicity'. Zgodna Amerikanka ovih dana radi ima pune ruke posla oko promocije svog novog projekta s glumcem Adamom Driverom ('Girls', 'BlacKkKlansman', 'Star Wars: The Last Jedi'). Keri je u New Yorku oduševila u chic kombinaciji kojoj je teško pronaći manu. U bijeloj haljini s crnim detaljima kuće Gucci i štiklama Manola Blahnika, zgodna glumica sve je šarmirala. Prepoznatljive kovrče zamijenila je nježnim valovima, a stajling je zaokružila clutchem trendi kroko uzorka i crvenim ružem.