Elegantna, jednostavna i neodoljiva: Ako tko zna odabrati haljinu onda je to Dakota Johnson

Za cjelokupni look zaslužna je stilistica Kate Young, koja je i ovaj put pogodila pravi balans između glamura i nenametljive sofisticiranosti. Kosa, za koju je bio zadužen Mark Townsend, ostala je jednostavna i prirodna, s laganim valovima koji prate liniju lica i naglašavaju ležernu eleganciju. Make-up artistica Georgie Eisdell odlučila se za suptilan, svjež izgled s naglaskom na blistav ten, koristeći proizvode Beauty of Joseon i Beauty Pie, dok je manikura u režiji Oh My Nails NYC bila diskretna i uredna, u skladu s ostatkom stylinga.