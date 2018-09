Dugo nismo vidjeli ovako ružne cipele: Blake Lively upropastila stajling nakaradnom obućom

Glumica Blake Lively jedna je od onih žena koje se znaju poigrati modom, i to redovito vrlo uspješno, a sve što odjene uvijek iznese bez greške. No, i najboljima se katkad potkradu greške. Slavna ljepotica stigla je na snimanje emisije 'Live with Kelly and Ryan' odjevena u efektno odijelo, no stajling su potpuno upropastile ružne cipele od kojih bole oči

Zvijezda serije 'Tračerica', Blake Lively, trenutno u New Yorku promovira svoj najnoviji triler 'Slatka mala tajna', koji s prikazivanjem počinje za dva dana, a osim što se od slavne gumice zahtjeva da zablista na premijeri filma punim sjajem, Lively je proteklih dana udarila žestoki tempo kako bi što bolje ispromovirali novi film.

31-godišnja glumica nedavno je gostovala u emisiji 'Live with Kelly and Ryan', a na snimanje je stigla u efektnom androgenom stajlingu - trobojnom odijelu i dolčeviti s potpisom modne kuće Valentino, koje je plavokosa glumica isfurala u kombinaciji sa štapom kakav su nekad nosila gospoda.