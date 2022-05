Dugo je nismo vidjeli: Samantha iz 'Seksa i grada' u elegantnom izdanju privlačila poglede

1/10

Glumica Kim Cattrall koju nismo gledali u dugoočekivanom projektu 'I tek tako...', nastavku kultne serije 'Seks i grad', što je razočaralo SATC fanove, nije propustila događanje u New Yorku pod nazivom 'Power of Women' uglednog časopisa Variety. Plavokosa glumica odlučila se za elegantno crno odijelo ispod kojeg je nosila svileni top s vrtoglavim dekolteom, a sve je upotpunila statement natikačama od brušene kože s potpisom Balenciage. Ležeran bob, nenametljiv make up i pomno odabran nakit dobro su se uklopili u ovo izdanje za pamćenje 65-godišnje glumice koja je veselo pozirala s kostimografkinjom 'Seksa i grada' Patricijom Field i autoricom Candace Bushnell.