Dosadila vam je frizura i zaželjeli ste se promjena? Ne tražite dalje, ove će nijanse biti apsolutni hit godine

Dosadila vam je frizura koja već imate stoljećima i htjeli biste isprobati nešto novo? Zašto se ne biste odvažili i konačno isprobali neku bogatu crvenu nijansu ili se pak postali glamurozna smeđokosa

Vidljivi tamni korijen

Svidio vam se ovogodišnji look Margot Robbie s vidljivim izrastom na dodjeli BAFTA-e ili neobični tamni izrast ukrašen svjetlucavim kamenčićima prelijepe Charlize Therion na SAG Awards? Vjerovali ili ne, izrast je sad totalno in i ne morate se žuriti prikriti ga čim se počne pojavljivati. Nekad nezamisliv modni gaf više nije veliki 'no no'! Stoga slobodno prihvatite svoj 'izrast' i nosite ga sa stilom.