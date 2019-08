Dom nedavno preminule modne ikone prodan je za vrtoglavih 330 milijuna kuna

1/16

Nekadašnji dom Glorije Vanderbilt u kojem je dizajnerica i modna ikona živjela sve do svoje smrti u lipnju 2019. prodan je novom vlasniku za nevjerojatnih 330 milijuna kuna. Koliko je Vanderbilt bila popularna, posebice u rodnom New Yorku, govori činjenica da je luksuzna kuća na Upper East Sideu na Manhattanu prodana kao od šale. Nekretnina je bila poznata pod nazivom Vanderbilt palača, a novi će vlasnik od sada imati na raspolaganju čak 12 spavaćih soba i 11 kupaonica pomno raspoređenih u ukupno 1,720 kvadratnih metara životnog prostora. Luksuzna kuća krije i tri glam prostorije, lift i prekrasnu terasu na vrhu krova s koje se pruža veličanstven pogled na New York.