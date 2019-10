Do kada ćemo gledati te šlafrok haljine, pa zar žene u Hrvatskoj nisu vidjele neki drugi model?

Haljine na preklop omiljene su među ženama - i to s razlogom. Iako praktične i laskave, nisu baš najmaštovitiji izbor, mišljenja je Fashion Guru

Do kada ćemo gledati te dosadne šlafrok haljine? Pa zar žene u Hrvatskoj nisu vidjele neki drugi model? Shvaćam da one dobro stoje te da je to vrlo jednostavan i efektan kroj koji pristaje skoro pa svakoj silueti, ali da je već dosadno - jest.