ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 11. srpnja 2026. - što vam zvijezde danas donose

P. H.

11.07.2026 u 00:00

tportal
Izvor: Magnific / Autor: Magnific
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Ovnovi subotu koriste za kretanje i aktivan odmor, a spontani planovi mogli bi ih izvući iz rutine i podići im energiju. Blizanci su u društveno dinamičnom danu u kojem se planovi mijenjaju u hodu, pa će fleksibilnost biti ključ dobrog raspoloženja

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Lavovi privlače pažnju i lako ulaze u društvene situacije, ali trebaju paziti da ne preuzmu dominaciju u svakom razgovoru. Rakovi traže mir i emocionalnu sigurnost, pa im najviše odgovaraju bliski ljudi i povučeniji ritam. Strijelci osjećaju snažnu potrebu za promjenom okoline i kroz spontane odluke pronalaze zabavu i olakšanje. Škorpioni biraju introspektivan pristup i kroz tišinu i povlačenje dolaze do važnih unutarnjih uvida.

Dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

*kreirano uz pomoć AI-ja

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