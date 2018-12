Calvin Klein u problemima: Teška vremena za slavnu modnu kuću

Dizajner Raf Simons napušta modnu kuću Calvin Klein niti dvije godine nakon što je preuzeo kreativno vodstvo u njoj

Pretpostavlja se da neće dizajnirati narednu kolekciju, onu za jesen 2019, koja se prikazuje u veljači.

Simons je prije dolaska u Calin Klein bio kreativni direktor luksuzne modne kuće Dior, čije je kormilo preuzeo nakon odlaska Johna Galliana. Iako su mnogi bili skeptični i pitali se hoće li nekadašnji kreativni direktor kuće Jil Sander biti dorastao ovoj ulozi, Simons je izveo Dior iz osjetljivog razdoblja i uveo ga u novu eru.

Nakon odlasaka iz Diora naslijedio je u Kleinu Francisca Costu koji je kompaniju napustio četiri mjeseca prije Simonsova dolaska. U to vrijeme Calvin Klein zabilježio je rast prodaje, a to su u kompaniji objašnjavali novom medijskom strategijom u kojoj su za kompaniju vezali najutjecajnija imena društvenih mreža, u prvom redu Kendall Jenner, ali i pop zvijezdu Justina Biebera. Tim potezom pak nimalo nije oduševljen osnivač brenda, Calvin Klein koji je kritizirao brend koji nosi njegovo ime, baš zbog angažmana reality zvijezde/modela, Kendall Jenner.

'Siguran sam da je ona draga mlada žena, ali ja to nikad ne bi napravio, čak ni danas. Danas modele plaćaju na temelju toga koliko sljedbenika imaju. Dobivaju angažmane ne zato što predstavljaju samu bit tog dizajnera, a to je ono što sam nekad tražio, već zbog toga koliko ih ljudi prati na društvenim mrežama. Mislim da dugoročno to neće ići. To nije dobra formula za uspjeh proizvoda koji želite prodati', mišljenja je Klein, a sad je očito da su se njegova predviđanja pokazala točnima.