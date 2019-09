Čak 80 posto požara kod kuće plane zbog ljudske pogreške

Nije vam se jednom dogodilo, vjerujemo, da vas je na stubištu nakon izlaska iz stana zaustavila pomisao da možda niste ugasili glačalo ili ploču za kuhanje

Iako se svaki put do sada kad ste se vratili u stan ispostavilo da su ugašeni, ne znači i da će svaki sljedeći put biti tako.

Prošle se godine u Hrvatskoj dogodilo 3476 požara u nekretninama, a njihov najčešći uzrok bili su ljudski nemar i nepažnja. Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, ljudski faktor kao uzrok požara na godišnjoj se razini rijetko spušta ispod 80 posto. Prema izvoru inicijalne energije koje pokreću požar, njih 33 posto, nastaje zbog neopreznosti ili nesreće u rukovanju predmetima s otvorenom vatrom, kao što su šibice, upaljači, svijeće i slično. Dvadesetak posto požara prouzroče "gorivi dijelovi tvari", primjerice nemarno ugašeni opušci, streljivo ili pirotehnički materijali kojima se neoprezno rukuje. Zbog električne energije izbije 15 posto požara, u što ulaze požari izazvani raznim kratkim spojevima, preopterećenjima vodovoda, požari nastali neispravnim štednjacima, kaloriferima, bojlerima ili strojevima za pranje rublja.

Osim što predstavljaju ozbiljnu fizičku ugrozu, požari su uzroci goleme materijalne štete. U većem požaru u nekoliko minuta može nestati dom ili neka druga nekretnina za koju ste desetljećima štedjeli ili otplaćivali kredit. Preporučljivo je stoga osigurati svoju imovinu od požara i drugih sličnih nesreća, poput poplava ili provala.

S pametnim osiguranjem, doma ste i kad niste doma. Croatia osiguranje nudi prvu policu pametnog osiguranja imovine. Moguće ju je zatražiti online, a korisnici koji ju sklope u minimalnom trajanju od pet godina te po cijeni većoj od 67 kune mjesečno, dobivaju poseban CO Iskon.Smarthome sustav. Oni koji instaliraju poseban CO Iskon.Smarthome sustav u svakom trenutku mogu putem aplikacije na pametnom telefonu ili računalu provjeriti stanje u svojem domu, i to zahvaljujući senzorima pokreta i klime, senzorima dima te curenja vode. Svaki senzor aktivira se već na prvi znak opasnosti. Osjete li senzori dim, detektiraju li neočekivano kretanje ili zabilježe curenje vode, primit ćete obavijest te ćete stići na vrijeme reagirati i spriječiti potencijalno veću štetu.

Senzor pokreta unutar prostorije reagira na kretanje u kući dok vas nema, tako da je učinkovito upozorenje na pokušaj neovlaštenog ulaska u vaš dom.

Polica Croatia Imovina objedinjuje osiguranje građevinskog dijela i stvari u kućanstvu. To, konkretno, znači da njome osiguravate sve građevinske dijelove kuće ili stana - zidove, krov, zidne obloge, instalacije, antene i bojlere, kao i sve vrijednosti koje se u objektu nalaze. Ta je polica u kombinaciji s posebnim CO Iskon.Smarthome sustavom trenutno najpametnije osiguranje doma na tržištu. Sve informacije o polici osiguranja Croatia Imovina možete saznati na besplatnom telefonu 0800 1884 ili odmah izračunajte cijenu police.