Borotalco Screen on the Green filmski piknik festival na zagrebački Ribnjak donosi kreativne radionice, vježbanje, smijeh, kviz i filmske projekcije

Ne znate kamo, a rado biste vikend proveli na otvorenom? Sjajno, 1. i 2. lipnja dođite na zagrebački Ribnjak jer se održava osmi Borotalco Screen on the Green filmski piknik na otvorenom

Oba dana zabavljat ćete se na UHU kreativnim radionicama, vježbati uz magistra kineziologije i fitness trenera Maria Mlinarića i uživati u Rio Mare food corneru. U subotu ćete moći testirati i vlastito znanje na open air kvizu te pogledati film Aquaman, a u nedjelju nasmijati se stand up nastupu i kući otići sretni nakon uživanja u animiranom filmu Spiderman – Novi svijet.

Ovu subotu i nedjelju protegnite noge, upogonite bicikle, ako treba dovezite se do zagrebačkog Ribnjaka jer se sprema sjajna zabava za sve generacije. Oba dana park Ribnjak postaje domaćin osmog Borotalco Screen on the Green filmskog piknika na otvorenom, festivala koji će vas zabaviti, opustiti, aktivirati i okrijepiti.