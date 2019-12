Blizanci će nizati ljubavne odbijenice, u vezama Bikova vladat će idila, a Jarcima i Škorpionima se smiješi prilika za zaradu. Vodenjaci, čuvajte se neukusnih šala!

Povoljan utjecaj Venere i Jupitera čini Bikove jednim od najsretnijih znakova u ljubavi pa će u njihovim vezama vladati idila. Solo Blizanci ovog će tjedna nekoliko puta biti odbijeni u raznim ljubavnim situacijama, a veći dio odgovornosti ležat će na njihovoj nametljivosti. Vodenjaci će lako sklapati nova poznanstva, ali bi neukusne šale mogle brzo pretvoriti razgovor u prepirku. Smisao za praktično i dobar njuh odvest će Jarce do novih izvora zarade, a prilika za zaradu, zahvaljujući trudu, odvažnosti i energičnom nastupu, smiješi se i Škorpionima

Ovnovima će zabranjeno i nedostupno biti zanimljivije od onog do čega mogu doći jednostavno i bez štetnih posljedica. Znajte da čari upuštanja u tajnu romansu neće biti duga vijeka. Vašoj simpatiji neće se dopasti vaša sklonost crnom ili grubom humoru. Izađete li ususret nekome na poslu, on će vam prvom prilikom vratiti istom mjerom. U postupanju s novcem ići ćete iz krajnosti u krajnost.

Strijelci, prijatelji će biti željni vašeg društva i pokazivati vam koliko ste im dragi. Povukli biste sjajan potez organizirate li kućnu zabavu. Otkrijte svoju nježnu i romantičnu stranu partneru ili simpatiji. Time biste im se uvukli pod kožu. Odnos sa suradnicima ili klijentima zahtijevat će oprez. Drugi ponekad ne mogu slijediti vaš ritam, ali ne zaslužuju uvrede ili porugu.

Jarcima bi dobro došlo osvježenje i odmak od rutine. Ako ste u vezi, ispunite vrijeme provedeno s voljenim maštovitim i poticajnim sadržajima. Slobodni Jarci će se uživjeti u ulogu velikog zavodnika, no u većini slučajeva odustajat će na zadnjem koraku jer im nije do veze, nego do samodokazivanja. Brzina kojom mislite i lakoća s kojom se izražavate pomoći će vam na putu do poslovnog uspjeha.

