Bezvremenski modeli koji izgledaju luksuzno: Ove torbe su vladarice sezone

MIU MIU X NEW BALANCE

Osnovao ga je Craig Wright 1985. godine, Novozelanđanin s adresom u Bruxellesu, a inspiraciju crpi iz bogate baštine pletenih košara i torbi iz različitih kultura svijeta - od japanskog bambusovog pletarstva, preko tradicionalnih pletenih torbi iz južnog Pacifika, do klasičnih košara iz Francuske i Engleske...

View this post on Instagram

Treba spomenuti i to da modni dodaci načinjeni od pletene kože odišu ljetnim šarmom, a izgledaju jako skupocjeno i luksuzno.

Bottega Veneta 'The Jodie'

Bottega Veneta 'The Jodie' Izvor: Promo fotografije / Autor: Bottega Veneta Promo

Bottega Veneta 'The Jodie'

Bottega Veneta 'The Jodie' Izvor: Promo fotografije / Autor: Bottega Veneta Promo

No ako su vaš izbor laganiji materijal poput rafije i heklane torbe, koje se izrađuju od vune ili sličnih sirovina, slobodno ih uključite u proljetno-ljetne lookove jer će i ove sezone biti apsolutni must have.

Primijećen je značajan porast pretraživanja pletenih torbi, a Bottega Veneta već duže vrijeme dominira ovim segmentom: prepoznatljiva tehnika pletenja intrecciato zaštitni je znak kuće te se može vidjeti u cijelom asortimanu dodataka, uključujući kultne torbe Jodie i Hop, godinama omiljene među slavnim fashionisticama.

Pa ako tražite novu torbu prikladnu za svaku prigodu, razmislite o pletenim završnim obradama kao o trajnom ulaganju koje će, iako dobro pristaje toplijim mjesecima, pružati stilsku eleganciju cijele godine.