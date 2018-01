Angelina Jolie ponovila legendarni gaf Jadranke Kosor

1/14

Sjećate li se legendarnog gafa Jadranke Kosor tijekom susreta s Barackom Obamom? Mislili smo da se takve neugodnosti događaju samo našim javnim osobama, no prevarili smo se. Slavna glumica, redateljica i humanitarka, Angelina Jolie, posjetila je sjedište NATO-a u Bruxsellesu, gdje je na konferenciji održala govor protiv silovanja kao oružju rata. Umjesto Angelinina emotivnog govora o žrtvama ratnog silovanja koji je trebao biti okosnica sastanka, u centru pažnje našla se glumičina torba. Dok se pripremala održati govor, 42-godišnja glumica je pogledom panično tražila mjesto na kojem može ostaviti svoju skupocjenu Fendi torbu. Obzirom da se u blizini nije nalazila nikakva komoda ili stolica na koju bi mogla odložiti torbu, Angelina ju je konačno odlučila odložiti na pod. Za to je vrijeme glavni tajnik NATO-a, Jens Stoltenberg, strpljivo čekao da se glumica raskomoti, baš kao što je to činio i Barack Obama tijekom susreta s našom bivšom premijerkom. Neposlušna torba nije željela stajati uspravno, što je glumici dodatno otežalo situaciju. Osim sporne torbe, Angelina je za konferenciju odjenula crnu midi haljinu, koju je upotpunila crnim Elie Saab kaputom te Giuseppe Zanotti štiklama.