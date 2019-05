Ana, Željka i Dubravka zaslužne su za neke od najljepših zagrebačkih balkona, a za tportal su otkrile kako postići zelenu idilu u gradskoj džungli

U gradskoj džungli mnogi od nas potraže spas na balkonu ili terasi, na kojima svakodnevno možemo uživati u omiljenim ritualima poput ispijanja kave, druženja s prijateljima ili čitanja knjige. No mnogi ne znaju kako postići zelenu idilu koju viđamo u filmovima i na društvenim mrežama. Tu uskaču Željka, Ana i Dubravka koje tvore tim tvrtke Moj balkon, zadužene za neke od najljepših balkona u Zagrebu

Dubravka s druge strane nije zamišljala da će nakon vodeće pozicije u jednom rasadniku napraviti preokret i nastaviti karijeru u malom timu s velikom vizijom, no danas je zadovoljna zbog svoje odluke, dok je za Anu to bila prava ponuda u pravom trenutku. Nije bilo lako okrenuti leđa poslu u medijima, u kojima je radila gotovo 10 godina, no novi izazovi su tu da se prihvaćaju, pa je učinila upravo to i, kaže, nije požalila.

Balkon kao srce doma

Dok ispijamo kavu na jednom od Željkina dva balkona u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu, ona nam kaže kako mnogi nažalost ne znaju što bi sa svojim balkonima.

'Život u gradu nameće ljubav prema balkonima te svi mi trebamo zelenu oazu u kojoj ćemo se opustiti i na brzinu skoknuti u prirodu. Osim sretnika koji žive u kućama u gradu i gradskim naseljima, mi ostali imamo balkone, no ne znaju svi uvijek što bi s njima. Zato je sada tu Moj balkon', rekla je Željka, kojoj je balkon predstavljao važan kriterij kada je kupovala stan.

'Moja kuhinja ima pogled na balkon, što je svakako veliki plus. Tražeći stan, jedan od uvjeta bio je da ima balkon jer je on moja mini zelena oaza u centru grada. Na njemu imam omiljeno bilje, a u proljeće i ljeto idealno je mjesto za ranojutarnje kave i planove za radni dan te kasnopopodnevna opuštanja', rekla je Željka, priznajući kako postoji velika potražnja za uslugama uređenja balkona i terasa.