Ako postoji jedan poklon koji će bez sumnje oboriti s nogu osobu kojoj ga darujete, onda je to ovo malo čudo

Ovih blagdana poklonite sebi, ili onima koje volite, najbolji božićni poklon - slobodno vrijeme. Robotski usisavač Roomba e5158 ili Roomba i7+ su na akciji do kraja godine, a zahvaljujući kojima će vaš dom zablistati i prije negoli stignete kući i to pritiskom na samo jedan gumb u mobilnoj aplikaciji

Roomba e5158 posjeduje revolucionarnu tehnologiju AeroForce, koja očisti i do 50 posto više smeća, prašine i kose sa svih vrsta podova, a zahvaljujući trostupanjskom sustavu čišćenja koristi kombinaciju odvajanja, četkanja i usisavanja za učinkovito čišćenje. Wifi veza omogućuje da se robotom može upravljati pomoću mobilne aplikacije iRobot HOME i kada se nalazite izvan doma.

Do 31. prosinca 2019. godine traje i velika akcija, tijekom koje možete naći dva odlična modela iRobota po povoljnijoj cijeni. Tako model Roomba e5158, umjesto dosadašnjih 3.599 kuna, može biti vaš za 3.199 kuna, dok model Roomba i7+ (i7558) sada umjesto 8.999 kuna košta 7.499 kuna .

Predblagdanska groznica već uvelike trese cijeli svijet, pa tako i Hrvatsku, a dobre ideje za poklone najbližima kao da su potpuno presušile. No mi znamo čime ćete zasigurno razveseliti najdražu vam osobu ili, još bolje, samog sebe. Uz pomoć malog čuda pod nazivom iRobot, koji čisti dok se mi odmaramo, uštedjet ćete vrijeme, ali i svoje živce. Može li bolje?

Inteligentni sustav za navigaciju iAdapt omogućuje robotskom usisavaču da preispituje svoju okolinu 60 puta u sekundi koristeći niz senzora i 40 različitih načina prilagođavanja specifičnom području, a idealan je za stanove i kuće.

Uz sve to, Roomba e5158 nema problema s prelaženjem na različite podloge jer uspješno savladava prepreke do 1,5 cm, a pomoću bočnog sustava bez problema usisava i uz zidove i kutove. Zahvaljujući novoj 1800 mAh litij-ionskoj bateriji, Roomba e5158 može raditi do 90 minuta, nakon čega se sama vraća na punjenje. Uređaj uključuje i funkciju HALO zid, koja se koristi kao nevidljivi zid razdvajanja u prostoru, čime se može ograničiti kretanje Roombe.