Ako ne znate kako isfurati hit boju jeseni, učite od njih

Poznati Institut za boje Pantone otkrio je nanovije trendi nijanse ususret New York Fashion Weeku na kojem ćemo očekivano vidjeti najnovije kolekcije za proljeće/ljeto 2019. prepune ovih hit boja. Ako je vjerovati Pantoneu sva pažnja bit će usmjerena na nekoliko ključnih boja koje će diktirati proljetne trendove, a najveći favoriti bit će crvena, narančasta i ružičasta. Sve nijanse ružičaste, počevši od one najnježnije do vibrirajućih nijansi itekako su dobrodošle ove sezone, a slavne trendseterice objeručke su prihvatile ovaj trend.