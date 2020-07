5 modela za 5 različitih figura: Kako birati kratke hlače prema građi tijela

Kratke hlače u svim svojim varijacijama tipični su ljetni hit, a ovog ljeta kad je praktičnost na cijeni više no ikad, nametnule su se kao izbor broj jedan. No koje odabrati u moru modela? Za sve neodlučne donosimo kratki vodič uz pomoć kojeg ćete pronaći svoj idealan model ovisno o građi tijela - jer savršen šorc je onaj koji nam najbolje pristaje

Biciklistički šorcevi

Prvo su se u njima prije nekoliko sezona pojavile Kardashianke, a onda su ih počele nositi sve one kojima su one modni uzori. No, da budemo iskreni, to je najmanje laskav i ženstven model šorca jer efekt druge kože ne ostavlja puno toga mašti.

Nije nikakvo čudo što su sportaši bili ti koji su ih prvi počeli nositi jer biciklističke hlačice najbolje pristaju mišićavim, sportskim tipovima. No ako ih svejedno želite nositi, usprkos tome što vam teretana nije drugi dom, onda ih svakako kombinirajte uz duge majice, sakoe ili košulje jer imaju tendenciju da izgledaju, ne samo nimalo laskavo već i, pomalo vulgarno.