Poklanjamo knjigu 'Tvornica lutaka' škotske autorice Elizabeth Macneal

S velikom radošću i ponosom Stilus knjiga predstavlja Knjižnicu srca, novu biblioteku hrvatske književne zvijezde, sada i Stilusove urednice, Ingrid Divković

Tvornica lutaka škotske autorice Elizabeth Macneal prva je knjiga iz Knjižnice srca. Očaravajuća priča o mladoj ženi koja želi postati umjetnica, i o muškarcu čija opsesija može zauvijek uništiti njezin svijet, ovaj prvijenac dobitnik je prestižne nagrade Caledonia Award i jedan je od naslova koji je bučno pao na književnu scenu posljednjih nekoliko godina, kad su prava prodana nakon aukcije u kojoj je sudjelovalo četrnaest izdavačkih kuća. Ovo književno remek-djelo zarobit će pažnju čitatelja od prve stranice i odvesti nas u viktorijanski London, u povijesno dobro utemeljenu priču sa zapletom od kojeg srce stane.

Više o TVORNICI LUTAKA:

London. 1850.

Kristalna palača upravo se gradi i u Hyde Parku, u masi koja promatra spektakularnu gradnju, susreće se dvoje ljudi. Za Iris, koja želi postati slikarica, to je tek nevažan, odmah zaboravljen trenutak, ali za Silasa, kolekcionara opčinjenog čudnim stvarima i ljepotom, on označava novi početak.

Kad prerafaelitski slikar Louis Frost ponudi Iris da mu pozira kao model, ona pristane pod uvjetom da uz to dobije poduku iz slikanja. Njezin svijet naglo se širi, i u njega uzlaze umjetnost i ljubav.

No, Silas od onog susreta misli samo na jedno, i njegova opsesija postaje sve mračnija…

'Zadivljujuće samouvjeren prvijenac, s točnim osjećajem za razdoblje i prostor… uistinu zanosno.' IAN RANKIN

'Britka, strašna, predivno evokativna priča o ljubavi, umjetnosti i opsesiji' – PAULA HAWKINS, autorica Djevojke u vlaku

'Fantastično – živo, precizno, slikovito i elegantno zastrašujuće.' BRIDGET COLLINS, autorica romana The Binding

'Snažna priča koja isprepleće moć, umjetnost i opsesiju. Na svakom koraku, nadmašuje očekivanja – to je povijesni roman, a opet ga osjećamo tako relevantnim i suvremenim. Svidjela mi se toplina, vrckavi humor, to kako svaka i najmanja nit vodi u nepodnošljivo napetu i zastrašujuću završnicu koja me u potpunosti oduševila.' SOPHIE MACKINTOSH, autorica romana The Water Cure nominiranog za nagradu Man Booker