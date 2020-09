U 'Superparu' muškarci pisali pjesme, a žene popravljale umivaonike

Jučer su 'Superpar' napustili frizeri iz Slavonskog Broda, a već danas sve je po starom - Marko i dalje igra igrice u krevetu, Anton meditira, Mirko nosi Jeleni kavu, a Tina se sretna i raspjevana razbuđuje u kamp-kućici. 'Samo da se nađem kraj nje i da je upoznam', pričala je Tina suprugu kako bi s Doris Dragović voljela snimiti duet, a on je siguran kako će joj sudjelovanje u showu puno pomoći u karijeri

Došao je Enis , rekao im kako dosad zarađeni novac ide u banku, dobili su novih 8000 kuna i počeo je treći ciklus! Muškarci su potom otišli na klađenje, a Enis im je objasnio kako će njihove partnerice, uz njihovu pomoć, popravljati umivaonik - naravno, u određenom vremenskom roku. Matej vjeruje da njegova žena zna s alatom pa je uložio 3813 kuna, Anton je uložio 2108 kuna jer ne vjeruje da Dolores zna odčepiti umivaonik, a Mirko se kladio u 3500 kuna jer Jelena dobro radi. Marko je uložio 3700 kuna jer vjeruje da njegova Nikolana ostvari sve što naumi, Gordon je uložio 3710 kuna zato što to Ratka zna raditi i Mate 3666 kuna jer vjeruje da će to Tina znati.

Prva je došla Nikolana kojoj je Enis rekao kako u šest minuta treba popraviti slavinu i očistiti sifon te da će navoditi njezin dragi. 'On mene ne treba navoditi, ja to znam bez njega', rekla je, a Marko ju je pohvalio kako ona i pločice lijepi. Nakon što je popravila slavinu prešla je na sifon i sve uspješno riješila prije isteka vremena, a malo ju je zasmetalo što se Marko nije kladio na više novca.

Uslijedio je romantični zadatak, dečki su uvježbavali pjesme, a dame su pričale koliko su romantične. 'Što je stariji sve više postaje džentlmen', otkrila je Ratka, koja se veseli što im partneri pripremaju neko iznenađenje. 'Ne volim iznenađenja i bojim se s čim bi me mogao iznenaditi', rekla je Nikolana. 'Pjevanje, plesanje, to je za mene pakao', žalio se Gordon i dodao kako bi mu lakše još triput roditi nego otpjevati tu pjesmu. Dame su bile znatiželjne što im to partneri pripremaju, ali njihovi partneri nisu željeli ništa odati i čekali su da one zaspu kako bi napisali još pokoji stih.