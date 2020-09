I bušilicom se može stvarati umjetnost: Ovaj čovjek, recimo, koristi je za slikarstvo

Sjajni Christopher Soto ne samo da zna montirati vješalicu za kapute na zid, već istim alatom stvara i lijepu sliku koju može objesiti iznad nje

Moramo priznati da smo vidjeli već svašta, no nikad nam ne bi palo na pamet koristiti bušilicu za stvaranje umjetnosti. No, srećom, Christopher Soto imao je dovoljno znatiželje da isproba upravo to.