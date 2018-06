Evo što današnja djeca misle o Eminemu

Djeca u dobi između sedam i 13 godina dala su svoje mišljenje o legendarnom reperu Eminemu

Klinci koji su slušali Eminema zaključili su kako nije prikladan za malu djecu, te da ima neke dobre pjesme, a oni kojima njegova muzika odgovara svejedno su pohvalili njegovu vještinu repanja.

Među pjesmama koje su klinci slušali bile su 'My Name Is', 'The Real Slim Shady', 'Without Me', i 'Rap God'.

Pogledajte!