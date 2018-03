Bili ste tako ponosni što ste prohodali prije nego ste napunili godinu dana? Pogledajte što ovaj klinac može!

Klinac u pelenama otkrio je glazbeni program i uživa u svježem hitu 'She Works Out Too Much' grupe MGMT. Toliko se oduševio ritmom pop glazbe da je odmah zaplesao.