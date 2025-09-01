Zbog seksualne orijentacije u Vrsaru napadnut Talijan, a ne Dominikanac

'U dijelu priopćenja se pokrala greška glede informacije o tome koga je počinitelj vrijeđao na osnovu spolne orijentacije te izražavamo žaljenje zbog eventualno nastalih neugodnosti', objavila je policija.

Pojašnjavaju da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je skupina stranih državljana 31. kolovoza oko 2.15 sati šetala prema hotelu u Vrsaru te su im prišla dvojica mladića na mopedu.

Jedan od mladića, 20-godišnjak, vrijeđao je 23-godinjeg talijanskog državljanina na osnovu spolne orijentacije te mu je time povrijedio dostojanstvo, udario ga, a potom su obojica počinitelja fizički napali 30-godišnjeg državljanina Dominikanske Republike, nakon čega se on srušio na pod, navela je istarska policija.