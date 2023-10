Zavadlav u završnoj riječi: 'Nema dokaza da sam povukao obarač'

Zavadlav je, međutim, još jednom ponovio da on obarač na oružju, kojim su usmrćene tri osobe, nije povukao te da za to ne postoje dokazi, stoga za sebe traži oslobađajuću presudu.

'Smatram da je Filip Zavadlav počinio ova tri oružana kaznena djela, da je to počinio iz bezobzirne osvete koja je zapravo unaprijed pripremljena. Radi se o jednom hladnokrvnom i pripremljenom planskom kaznenom djelu', ustvrdila je Mira Dolić iz Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.

Sutkinja Višnja Strinić najavila je izricanje presude 24. listopada, a u četvrtak su se na ročištu pojavila i dva posljednja predložena svjedoka, prenosi Slobodna Dalmacija.

Svjedočio je 28-godišnji kuhar, dobar Zavadlavov prijatelj koji je kazao, uz ostalo, da mu se Filip žalio da ima problema s nekim momcima jer njegov brat Stanislav ima dug i da je tim momcima obećavao da će to Filip vratiti kad se vrati s broda, no da se ne sjeća da je navodio imena. Pojasnio je i kako je jedne večeri krajem ljeta 2019. godine bio u šetnji s Filipom te su ih na Matejušci odjednom zaskočila dva momka s kacigama na motoru. Počeli su Zavadlava prvo verbalno napadati, a onda i udarati rukama po glavi i tijelu, a on ih je smirivao i razdvajao.