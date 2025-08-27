U starom toku rijeke Drave pronađeno tijelo žene za kojom se tragalo

Policija je u oko 12,45 sati primila dojavu građana da je u starom toku rijeke Drave na predjelu zvanom Majerščak, uočeno tijelo žene.

Na mjesto događaja ubrzo su došli policajci koji su u blizini mjesta pronalaska tijela jer su u suradnji s drugim službama, provodili mjere traganja za nestalom osobom.

Mrtvozornik je potvrdio smrt, no uzrok zasad nije poznat.

Zamjenica Županijske državne odvjetnice u Varaždinu naložila je obdukciju.

Nakon dovršetka očevida tijelo će biti prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

Policija je potvrdila da se radi o ženi čiji je nestanak prijavljen 25. kolovoza.