Poginuo pješak u Koprivnici: Uhićen 55-godišnjak

Od zadobivenih ozljeda sinoć je u Koprivnici preminuo pješak kojega je zbog neprilagođene brzine vozilom na obilježenom pješačkom prijelazu udario 55-godišnji vozač koji je uhićen, priopćila je u petak ujutro PU koprivničko-križevačka.
Nesreća se dogodila u Križevačkoj ulici jučer oko 22.50, a pješak je preminuo na mjestu događaja.
Kod vozača je utvrđena koncentracija alkohola od 0,24 promila te mu je u Općoj bolnici Koprivnica vađena krv radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola u organizmu.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu.
Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.