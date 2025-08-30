Automobilom udario pješakinju na zebri pa pobjegao

Vozač osobnog vozila u petak je u Baštijanovoj ulici u Rijeci vozilom srušio i teško ozlijedio 83-godišnjakinju na obilježenom pješačkom prijelazu te se udaljio s mjesta nesreće pa su iz policije, kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti te prometne nesreće, pozvali očevice da im se jave.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u subotu su izvijestili da je jučer u 10,50 sati u Baštijanovoj ulici u Rijeci teško ozlijeđena 83-godišnja pješakinja.