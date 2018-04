Uživajte još danas u obilju sunca, sutra već stiže promjena

U nedjelju još obilje sunca i toplije nego u subotu, ali u unutrašnjosti tek nakon jutarnje magle i svježine, ponegdje i mraza. Od ponedjeljka promjenljivije i vjetrovitije, uz povremenu mjestimičnu kišu, te i dalje relativno toplo

Nedjelja - većinom sunčano i relativno toplo, ali ujutro ponegdje mraz

U istočnoj će Hrvatskoj nedjelja biti pretežno sunčana i toplija od subote. Ujutro samo ponegdje može biti niske naoblake ili magle. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni, a temperatura će zraka od jutarnjih 3 do 6 °C, danju porasti do vrijednosti između 20 i 23 °C.

Toplije nego u subotu bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također prevladavati sunčano, ujutro uz niske oblake i maglu, a i poslijepodne će biti prolazno više oblaka. Puhat će povremeno umjeren južni vjetar kojega će, uz jugozapadnjak, biti i u gorju. Na sjevernom pak Jadranu ponegdje će, posebice na otvorenome moru i na zapadnoj obali Istre, biti juga. Dan će obilježiti sunce, iako poslijepodne treba računati na umjerenu naoblaku. Treba napomenuti da u gorju ujutro mjestimice mogu postojati uvjeti za slab mraz.