AdBlock na advertising festivalu

Organizatori festivala Dani komunikacija do sada su predstavili zvučna imena, ali čini se da su pokoji AS do zadnjeg časa čuvali u rukavu – na predstavljanju cjelokupnog programa najavljen je dolazak AdBlocka

Brojna imena predavača na Danima komunikacija već su odavno najavljena, a danas je predstavljen cjelokupni program festivala. Organizatori su otkrili još jednog intrigantnog predavača, a na advertising festival dolazi ni manje ni više nego AdBlock. U ime AdBlock sustava čija je primarna namjena blokirati oglase govorit će Laura Sophie Dornheim, voditeljica odjela za komunikacije softverske tvrtke eyeo čiji su proizvodi AdBlock Plus, AdBlock Browser i Flattr. Povodom predstavljanja programa predsjednik Uprave HURA-e Davor Bruketa naglasio je: 'Festival Dani komunikacija mjesto je gdje se predstavljaju aktualne svjetske prakse iz komunikacijske industrije. Svakako, dovodimo predavače koji govore o najboljim globalnim praksama, ali ujedno posjetiteljima omogućujemo diskutirati s pojedincima čiji način rada dovodimo u pitanje, ali ne možemo zanemariti činjenicu koliko taj rad utječe na smjer razvoja industrije i njezinu percepciju u očima šire javnosti.' Direktorica Dana komunikacija i direktorica programa festivala, Dunja Ivana Ballon nadovezala se: 'Ove godine dovodimo velika imena i pomičemo granice. Na Danima komunikacija govorit će voditelj kampanje za američkog predsjednika, globalni kreativni direktor jedne od vodećih društvenih mreža – Twittera te predstavnica tvrtke koja se bavi blokiranjem oglasa, a ujedno promiče i tzv. Acceptable Ads inicijativu. Sudionike festivala očekuju sadržaji interaktivnog karaktera, a uvodimo i novi format debate, na kojima ćemo nastaviti postavljati pitanja i otvarati diskusiju. O kvaliteti ukupnog programa i pohvalama dosadašnjih sudionika govori i činjenica da smo s brojem prijavljenih već odavno premašili ukupan broj prošlogodišnjih sudionika.'