Sunce bi moglo ozbiljno pomrsiti račune samoupravljivim automobilima

Kompanije koje se bave razvojem samoupravljivih vozila značajno se oslanjaju na GPS za navođenje svojih vozila od točke A do točke B, no možda to ne bi trebali činiti, tvrdi Scott McIntosh, direktor opservatorija Nacionalnog centra za atmosfersko istraživanje u Coloradu

Razlog je poprilično evidentan a leži u činjenici da su sateliti u orbiti, koji šalju koordinate GPS sustavima na tlu, podložni utjecajima solarnih oluji i baklja, koje ih mogu u potpunosti onesposobiti.