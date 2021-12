[FOTO] Ovo je pet bajkovitih odredišta za božićno putovanje prema Pirelliju

Udvostručite užitak u vožnji tako što ćete krenuti na odredišta koja vaše putovanje čine još isplativijim uz zavoje i ravnine na kojima možete uključiti motor i gume u uzbudljivoj kombinaciji vožnje, otkrivanja novih mjesta i zabave

Prvo odredište za zimsko putovanje počinje ovdje na jednoj od najljepših slikovitih ruta u Europi, koja prelazi dvanaest mjesta UNESCO-ve svjetske baštine i dodiruje dvadeset i dva jezera, u ukupnoj dužini od 1643 kilometra. Mnogi Grand Tour po Švicarskoj završe za tjedan dana, a najčešće ljeti. No, zapravo zimi ruta ima sve najbolje za ponuditi sa svojim prekrasnim planinskim krajolicima i zavojima koji otvaraju pogled na kristalno čista jezera nadsvođena snježnim vrhovima i gustim šumama tipičnim za švicarske Alpe. Bez premca na svijetu, možete se voziti kroz snježne doline i posjetiti prekrasne gradove tog područja. Idealna ruta iz Italije počinje u Chiassu i odavde vodi do jezera Lac des Joux, koje je jedno od najspektakularnijih naturalističkih lokaliteta u cijelim Alpama. Niski stupnjevi prijenosa često su obavezni, ali postoji i mnogo brzih dionica ceste da vaš motor dođe do daha.

Val di Funes u Trentino-Alto Adige, Italija, jedna je od najslikovitijih i najuzbudljivijih dolina do kojih možete doći automobilom. Cesta je neprekidan slijed zavoja od kojih zastaje dah koji se penju kroz planine do očaravajućih sela, kao što su Tiso, San Valentino, San Giacomo, Santa Maddalena, Colle i najvažniji grad na području, San Pietro. Ceste kroz dolinu su glatke i savijene, savršene za testiranje zimskih guma. Unatoč tome što ste okruženi snijegom, ništa ne može spriječiti vašu zabavu u vožnji.

3. Lofotski otoci, Norveška

Što kažete na vožnju do Sjeverne Europe? Neki kažu da je ruta na Lofotskim otocima u Norveškoj daleko jedna od najljepših na svijetu. Cesta se penje između strmih fjordova često obrubljenih bijelim plažama, podsjećajući na tropske krajeve. Cesta neočekivano prelazi visoke mostove iz jednog i drugog fjorda. Usporite da vidite norveško more ispod sebe koje se proteže do Islanda. U ovo doba godine u ovom kutku svijeta ima puno snijega, ali on obično bude kompaktan i suh i zato što nije zimi najviše snijega. Snježni pokrivač, međutim, čini krajolik još fascinantnijim s tipičnim crvenim norveškim kućama izgrađenim u potpunosti od drveta koje se ističu na bijeloj pozadini. Ne možete uvijek doći do Nusfjiorda, koji je jedan od najljepših fjordova u Norveškoj, zimi, ali put se ipak isplati. Nepotrebno je reći da su gume i lanci za snijeg obavezni.