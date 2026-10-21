potraga za mirom

Zelenski se nada novim pregovorima s Rusijom i SAD-om

V. B./Hina

21.10.2026 u 22:08

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: Pixsell / Autor: UKRAINE/APAImages / Shutterstock Editorial
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da Ukrajina podržava prijedlog SAD-a za održavanje trilateralnih pregovora s Rusijom na razini pregovarača, a nada se da će se oni održati što prije, po mogućnosti do početka studenoga

Zelenski je rekao da je razgovarao s američkim dužnosnicima nakon što je predsjednički izaslanik Steve Witkoff u Sankt Peterburgu održao razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Trilateralni sastanak

"Dobili smo povratnu informaciju da Rusija podržava trilateralni sastanak na razini pregovaračkih timova", rekao je Zelenski.

vezane vijesti

"Američka strana predložila je da se sastanak održi što je prije moguće, a mi to podržavamo. Ukrajinska strana je u kontaktu sa svojim američkim partnerima. Oni će učiniti sve kako bi osigurali da se sastanak održi što ranije, najkasnije početkom studenoga", dodao je.

Zelenskij je istaknuo da Kijev podržava "sve prijedloge za prekid vatre, okončanje rata, prekid napada na energetsku infrastrukturu, kao i humanitarne inicijative".

Ranije je iz Kremlja priopćeno da je Putin pristao na nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom, uz posredovanje SAD-a, već sljedećeg mjeseca.

Glavni grad Ukrajine našao se u srijedu navečer na meti ruskih balističkih projektila, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOBRE VIJESTI

DOBRE VIJESTI

Vatikan objavio nove informacije o zdravlju pape Lava: Stigli rezultati ključnih pretraga
UOČI IZBORA

UOČI IZBORA

Tisuće ljudi na dočeku studenata u Beogradu: Suze, zagrljaji, pjesma i bakljada na ulicama
ben hodges i Kurt Volker

ben hodges i Kurt Volker

'Za Ukrajinu nema nade, Europa se mora pripremiti na najgore': Crna upozorenja iz Washingtona

najpopularnije

Još vijesti