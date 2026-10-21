Zelenski se nada novim pregovorima s Rusijom i SAD-om

"Dobili smo povratnu informaciju da Rusija podržava trilateralni sastanak na razini pregovaračkih timova", rekao je Zelenski.

Zelenski je rekao da je razgovarao s američkim dužnosnicima nakon što je predsjednički izaslanik Steve Witkoff u Sankt Peterburgu održao razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Američka strana predložila je da se sastanak održi što je prije moguće, a mi to podržavamo. Ukrajinska strana je u kontaktu sa svojim američkim partnerima. Oni će učiniti sve kako bi osigurali da se sastanak održi što ranije, najkasnije početkom studenoga", dodao je.

Zelenskij je istaknuo da Kijev podržava "sve prijedloge za prekid vatre, okončanje rata, prekid napada na energetsku infrastrukturu, kao i humanitarne inicijative".

Ranije je iz Kremlja priopćeno da je Putin pristao na nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom, uz posredovanje SAD-a, već sljedećeg mjeseca.

Glavni grad Ukrajine našao se u srijedu navečer na meti ruskih balističkih projektila, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.