Zbog izvlačenja novca s računa vlastite tvrtke Jakeliću tri godine zatvora, Rašiću sedam mjeseci uvjetno

Zbog izvlačenja 30.000 kuna s računa vlastite tvrtke Izbočina u srijedu je Županijski sud u Zagrebu, na sedam mjeseci uvjetno, uz rok kušnje od tri godine, nepravomoćno osudio Tomislava Rašića, dok je Robert Jakelić, zbog izvlačenja 9,2 milijuna kuna s računa te tvrtke i 1,2 milijuna kuna iz vlastite tvrtke te neplaćanja više od 600.000 kuna poreza, osuđen na tri godine zatvora

Protiv Dražena Štengla, kojeg je tužiteljstvo teretilo za poticanje na zloporabe u gospodarskom poslovanju, optužba je odbijena.

Tužiteljica Sunčica Blažević je svoj završni govor predala u pisanom obliku, istaknuvši da je tijekom dokaznog postupka neosporno dokazano da su Rašić i Jakelić počinili kaznena djela koja su im stavljena na teret.

''Moj branjenik je doista bio osnivač tvrtke Izbočina, no to je bilo samo formalo, budući da je stvarno poslovanje vodio drugookrivljeni Jakelić. Iz iskaza svjedoka vidljivo je kako Rašić nije imao saznanja o osnivanju tvrtke niti je imao novac za polog za osnivanje. Svjedoci su potvrdili kako kod njega nije bila dokumentacija tvrtke, a nema ni jednog dokaza iz kojeg bi proizlazilo da je on vodio poslovanje tvrtke.