Zatvor ostao bez tri medicinske sestre, sindikat upozorava na alarmantno stanje

Pravosudna policija i sama radi s manjkom ljudi te se oslanja na ispomoći službenika iz drugih kaznenih tijela i prekovremeni rad, pa sustav dio opterećenja prebacuje na službu koja također nema dovoljno ljudi, upozorili su iz sindikata u priopćenju koje je potpisala predsjednica SDLSN-a Iva Šušković .

Za razliku od osoba na slobodi, zatvorenici ne mogu potražiti drugog liječnika zbog čega je odgovornost države veća, upozorili su.

“ Ako medicinska sestra ode, njezin posao ne nestaje . Netko mora osigurati terapiju, pratiti zdravstvene potrebe i reagirati kada nastane problem”, naglasili su iz SDLSN-a te istaknuli da je tu riječ o dostupnosti zdravstvene zaštite, ali i sigurnosti cijele ustanove.

“Zdravstvena zaštita osobe lišene slobode ne smije ovisiti o tome koliko će još postojeći zaposlenici moći izdržati povećano opterećenje niti o tome koliko se dodatnih poslova može prebaciti na pravosudnu policiju”, dodali su.

Sindikat je još 2. listopada zatražio postupanje Ministarstva zdravstva zbog stanja zdravstvene službe u tom zatvoru, a sada upozorava na nove odlaske. Na nedostatak zdravstvenog kadra u zatvorskom sustavu upozorava i pučka pravobraniteljica.

“Kadrovska politika ne može se mjeriti brojem objavljenih natječaja”, poručili su iz sindikata te istaknuli da treba gledati koliko je ljudi primljeno, koliko ih je otišlo i koliko ih ostaje nakon šest mjeseci ili godinu..

Iz SDLSN-a su stoga zatražili službene podatke o odlascima zdravstvenih radnika iz zatvorskog sustava, rezultatima natječaja i zadržavanju novozaposlenih te odgovore na pitanja kako će se nakon posljednjih odlazaka organizirati zdravstvena služba u Zatvoru u Zagrebu i tko preuzima odgovornost ako se manjak ljudi nastavi povećavati.