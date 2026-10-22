Već je u zatvoru, a sada ga je policija osumnjičila za još dva razbojstva u Dubravi

Prema policijskim sumnjama, razbojnik je 9. srpnja oko 6.30 sati na benzinskoj postaji u Ulici kneza Branimira prišao 38-godišnjoj zaposlenici i naručio kavu.

Dok je pripremala kavu na aparatu, primio ju je za ruku i povukao prema blagajni držeći nož, te ju je pritom ozlijedio po prstu. Zatim ju je prisilio da mu preda novac i bonove, nakon čega je pobjegao. Ženi je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

Nekoliko sati kasnije, u blizini željezničke pruge kod raskrižja Ulice kneza Branimira i Osječke ulice, osumnjičeni je s leđa prišao 69-godišnjakinji, srušio je na tlo, uhvatio za vrat i gušio te ju udarao šakama u glavu i vrat.