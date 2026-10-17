Zagreb traži stručnjaka za prometne regulacije: Poznato je koliko će biti radova na cestama

Zatvaranje prometnih traka, pa i čitavih ulica zbog radova, ovog je ljeta izluđivalo Zagrepčane. Obično to znači preusmjeravanje prometa na okolne ulice, izmjenu pojedinih tramvajskih ili autobusnih linija, što ponekad znači još i veće prometne gužve, čak i usred ljeta, kad je promet obično slabiji.

Zbog toga je Grad Zagreb raspisao natječaj kojim traži izvođača za privremene prometne regulacije. Troškovnikom je predviđeno 50 zasebnih prometnih elaborata. Svaki bi se izrađivao za konkretnu potrebu, ovisno o radovima i njihovom utjecaju na promet.

S obzirom na to da je predviđen ugovor na 18 mjeseci, stvarni broj elaborata može biti veći ili manji. Uz to, jedno gradilište može zahtijevati više elaborata, odnosno faza prometne regulacije, piše Jutarnji.