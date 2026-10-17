novi natječaj

Zagreb traži stručnjaka za prometne regulacije: Poznato je koliko će biti radova na cestama

M.Da.

17.10.2026 u 18:26

Regulacija prometa zbog mimohoda
Regulacija prometa zbog mimohoda Izvor: Screenshot / Autor: Grad Zagreb
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Iz dokumentacije nije moguće vidjeti koje će ulice biti zatvorene za promet zbog radova, no jasno je da će u sljedećih godinu i pol biti puno posla

Zatvaranje prometnih traka, pa i čitavih ulica zbog radova, ovog je ljeta izluđivalo Zagrepčane. Obično to znači preusmjeravanje prometa na okolne ulice, izmjenu pojedinih tramvajskih ili autobusnih linija, što ponekad znači još i veće prometne gužve, čak i usred ljeta, kad je promet obično slabiji.

Zbog toga je Grad Zagreb raspisao natječaj kojim traži izvođača za privremene prometne regulacije. Troškovnikom je predviđeno 50 zasebnih prometnih elaborata. Svaki bi se izrađivao za konkretnu potrebu, ovisno o radovima i njihovom utjecaju na promet.

S obzirom na to da je predviđen ugovor na 18 mjeseci, stvarni broj elaborata može biti veći ili manji. Uz to, jedno gradilište može zahtijevati više elaborata, odnosno faza prometne regulacije, piše Jutarnji.

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Cilj je pripremiti se za niz zahvata u kojima će brzo trebati osmisliti obilazne pravce te uskladiti promet automobila i javnog prijevoza s pješacima i biciklistima te voditi računa o semaforima. 

Autor privremenih regulacija morat će prije izrade rješenja morati brojati promet i analizirati prometne tokove. Posebnu će pažnju morati obratiti na utjecaj na javni prijevoz te na činjenicu da kretanje pješaka i biciklista ne smije biti prekidano tijekom radova. 

U dokumentaciji nije navedeno gdje će se spomenuti elaborati primjenjivati, tako da zasad nije poznato koje će prometnice u sljedećih godinu i pol dana biti pod radovima. Zna se samo da je cijeli posao procijenjen na 45.000 eura bez PDV-a te da se ponude primaju do 22. listopada. 

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