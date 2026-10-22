Iscurile šokantne poruke koje povezuju Vučića s mafijom. Letica: 'Sjetimo se Arkanovih Tigrova, Belih orlova...'

Neposredno uoči neizvjesnih parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima se vlast Aleksandra Vučića ozbiljno ljulja pred izazivačima okupljenima iza Studentske liste, tamošnji tjednik Radar objavio je detalje tajne prepiske iz koje (navodno) proizlazi da je sam Vučić - zajedno sa svojim bratom i cijelim nizom suradnika - blisko povezan s organiziranim kriminalnim skupinama, odnosno mafijom

Radar je, naime, objavio da su srpski kriminalci Vučića nazivali Oskar i Čvarak, da su spominjali kontakte s njegovim bratom Andrejem i sinom Danilom te tvrdili da su s vrhom srbijanske vlasti dogovarali zaštitu i poslovne aranžmane. Bombastične tvrdnje govore da je srpska vlast bila povezana s dva najveća i međusobno suprotstavljena narkoklana - kavačkim i škaljarskim - koji u međusobnim razgovorima u više navrata potvrđuju da predsjednika države označavaju spomenutim nadimcima. 'Oskar zovemo Vučića', napisao je osuđeni narkobos Darko Šarić drugom narkobosu Željku Vujanoviću, kasnije još jednom potvrdivši da se radi upravo o Vučiću.

Tjednik Radar još ranije je objavio i komunikaciju koja na to da su se s vlastima dogovarali uvjeti Šarićeve predaje, kao i financiranje Vučićeve Srpske napredne stranke. 'Ako mi promakne nešto oko sudaca i kazne, dajem ti riječ da ću to ispraviti nekim pomilovanjem, pa neka me košta', stoji u jednoj od poruka navodno pronađenih u telefonima s razbijenom kriptiranom Sky ECC aplikacijom, jedno vrijeme izuzetno popularnom među kriminalcima i mafijašima.

U njima se između ostalih spominju bizarni nekadašnji Vučićev ministar Aleksandar Vulin i šef tajne službe Bratislav Gašić, a posebna uloga pridaje se Andreju Vučiću kao čovjeku koji je postao 'naš (mafijaški, op. a.) brat'. Govori se o 'predaji 2000 glasova', primopredaji većih količina novca, 'ponudama koje se ne odbijaju' i slično. 'Kumara, dobili smo ponudu koja se ne odbija. I to izravno od Vučka, tebra. Nije išlo preko treće ruke, nego izravno s vrha', piše između ostalog pripadnik škaljarskog klana Radomir Baćović koji kasnije komentira predsjednika države: 'Dobar nam je Zvaljo naš. Kim Jong Un. Si di pi. On je definitivno psihić…' Jasno, suradnja države i mafije imala je i drugu dimenziju u prikupljanju glasova za vladajuću stranku, korištenju usluga huliganskih skupina i slično.

Aleksandar Vučić na skupu u Zaječaru Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL







+3 Aleksandar Vučić na skupu u Zaječaru Izvor: Pixsell / Autor: M.M./ATAImages/PIXSELL

Premda se još nakon razbijanja Sky ECC aplikacije 2021. godine u dijelu srpske javnosti i slobodnih medija sugeriralo da iza nadimka 'Oskar' doista stoji Aleksandar Vučić, dosad za to nisu bili ponuđeni konkretni dokazi. Iz tjedna u tjedan sada ih objavljuje 'Radar', zajedno s brojnim transkriptima uznemirujućeg sadržaja koji (još uvijek navodno) dokazuju i fizičke susrete vrha države s vođama mafijaških klanova. Sigurnosni stručnjak i bivši šef operative u SOA-i Ante Letica za tportal kaže da ga pojava ovih informacija ne čudi - evidentno je, podsjeća, da Vučićevoj vlasti kriminalci služe kao sredstvo za zastrašivanje političkih protivnika, ucjene, reket i slične aktivnosti. Odnosno da ilegalno obavljaju poslove koji se legalno ne mogu obaviti, a da zauzvrat dobivaju određeni nivo državne zaštite. 'Nažalost, radi se o praksi koju Vučić, kao šegrt Vojislava Šešelja, prakticira još od ratnih vremena i koja je zapravo odavno postala konstanta kompletne srpske državne politike. Sjetimo se Arkanovih Tigrova, Srpske garde, Belih orlova i sličnih paravojnih formacija, sjetimo se srpskih i crnogorskih kriminalaca koji su koristili rat za krijumčarenje droge i oružja, za pljačku i iživljavanje. Ubijali su svoje ministre, generale i pripadnike sigurnosnih službi, ali ubijali su se i među sobom jer znaju da 'mrtva usta ne govore'. Na koncu, ubili su i bivšeg predsjednika Ivana Stambolića, premijera Zorana Đinđića, novinara Slavka Ćuruviju. Sve se to događalo pod pokroviteljstvom trokuta u koji su uvezani politika, tajna služba i mafija', brutalno iskren je Letica. On podsjeća na epizodu koja je prethodila atentatu na srpskog premijera Đinđića: kada se nešto ranije jedan automobil namjerno zabio u njegovu štićenu kolonu, osumnjičenik je u rekordnom roku pušten na slobodu pod obrazloženjem da je trebao 'nahraniti prasiće'.