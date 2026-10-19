PauL Mackenzie

Vođa sekte u Keniji osuđen zbog izgladnjivanja gotovo 200 djece do smrti

V. B./Hina

19.10.2026 u 19:07

Paul Mackenzie
Paul Mackenzie Izvor: Profimedia / Autor: SIMON MAINA / AFP / Profimedia
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Kenijski sud u ponedjeljak je proglasio krivima vođu sekte koja je zagovarala izgladnjivanje, Paula Mackenzieja i još tridesetak osoba za ubojstvo 190 djece i jedne odrasle osobe. Svim optuženicima kazna će biti izrečena 6. studenoga

Mackenzie je uhićen 2023. nakon dojave policiji, a nekoliko tjedana kasnije vlasti su počele pronalaziti tijela u plitkim grobovima u šumi Shakahola, nedaleko od obale u jugoistočnoj Keniji.

Pronađeno 400 tijela

Tužitelji navode da su Mackenzie i njegova organizacija "Good News International Church" osnovali kršćansku sektu koja je propovijedala smak svijeta i sljedbenicima nalagala da izgladnjuju sebe i svoju djecu do smrti kako bi dospjeli u raj prije nego što svijet propadne.

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Mackenzie je odbacio optužbe za ubojstvo, tvrdeći da nije prisiljavao žrtve na izgladnjivanje, no sud je taj argument odbacio.

U šumi Shakahola pronađeno je više od 400 tijela. Mnogi su posmrtni ostaci bili u fazi raspadanja, a identificirano je samo 26 tijela.

Mackenzie je zabranjivao članovima sekte da šalju djecu u školu ili da odlaze u bolnicu kada su bolesni, nazivajući takve ustanove sotonskima, prema izjavama nekih njegovih sljedbenika za Reuters u članku objavljenom 2023. godine.

Članovi sekte živjeli su u improviziranim nastambama od plastičnih folija i slame, koje je Mackenzie podijelio na područja s biblijskim nazivima, poput Jeruzalema i Judeje.

Stravična sudbina njegovih sljedbenika počela je izlaziti na vidjelo sredinom ožujka 2023., kada je jedan mještanin prijavio policiji da su njegov brat i šogorica, po Mackenziejevoj naredbi, izgladnjivanjem usmrtili svoju djecu.

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