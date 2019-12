Vlasti RS opet planiraju proslavu kojim se veličaju ratni zločini

Vlasti RS ponovo će naredne godine organizirati veliku proslavu 9. siječnja kao dana osnutka tog entiteta, unatoč činjenici da je obilježavanje tog datuma Ustavni sud BiH već dva puta ocijenio protivnim ustavu i naložio da se umjesto njega odredi neki drugi koji neće diskriminirati Bošnjake i Hrvate kao pripadnike konstitutivnih naroda

Potvrđeno je to u ponedjeljak nakon prve sjednice odbora za obilježavanje "dana republike" kojim je u Banjoj Luci predsjedavala predsjednica RS Željka Cvijanović.

Ustavni sud BiH je najprije 2015. ocijenio neustavnim dio tadašnjeg zakona o praznicima u RS odnosno utvrdio kako obilježavanje 9. siječnja kao dana entiteta diskriminira Hrvate i Bošnjake jer predstavlja povijesno naslijeđe samo jednog, srpskog naroda.

Parlamentu RS rečeno je da izmijeni zakon o praznicima i utvrdi neki novi datum umjesto 9. siječnja čije je obilježavanje zabranjeno.

No, umjesto toga entitetske su vlasti najprije 2016. organizirale referendum o tome hoće li se provoditi odluka Ustavnog suda a potom su donijeli posebni zakon kojim su ponovo odredili kako će se 9. siječnja obilježavati kao "dan republike".

Ustavni sud BiH je razmatrao i ustavnost tog zakona te ga je u ožujku ove godine ponovo poništio no u Banjoj Luci su najavili kako će i taj pravorijek ignorirati.

Obilježavanje 9. siječnja ove godine imalo je posebice neugodne odjeke u Hrvatskoj jer se u Banjoj Luci zatekao i tadašnji hrvatski veleposlanik u BiH Ivan Del Vechio i to unatoč činjenici da su vlasti RS-a tu prigodu iskoristile kako bi objavile da su za ratne zasluge odlikovali generala vojske bosanskih Srba Slavka Lisicu koji je u Hrvatskoj osuđen na petnaest godina zatvora zbog ratnih zločina.

Tog 9. siječnja ove godine na proslavi u Banjoj Luci sudjelovao je i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović sa skupinom svojih najbližih suradnika.

Hrvatska se vlada distancirala od Del Vechijeva čina uz pojašnjenje kako je on to učinio bez konzultacija sa Zagrebom. On je ubrzo nakon toga povučen s dužnosti i umirovljen.